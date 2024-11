Santos anuncia volta da camisa 10; entenda

O Santos garantiu o acesso à Série A do Brasileirão em 2025. Com a vaga confirmada na elite no próximo ano, o Peixe anunciou a volta da camisa 10. O número eternizado por Pelé não foi utilizado na segunda divisão.

Veja a tabela da Série B!

Em respeito ao Rei Pelé, que faleceu no ano passado, o Santos aposentou o número 10 enquanto estivesse na Série B. Assim, ninguém foi registrado com o número. Agora, o Peixe voltará a deixar à disposição dos jogadores.

Ainda não há alguém favorito para assumir a camisa 10. O Santos vive a expectativa pelo retorno de Neymar, inicialmente planejado para 2026. Porém, a possibilidade de rescisão com o Al Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro, pode mudar os planos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.