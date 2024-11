Isa Ranieri expulsa Everton Cebolinha, do Flamengo, de casa após descontrole por ciúme

Houve reconciliação harmoniosa, com direito a flores e declarações aos quatro cantos, mas o relacionamento de Everton Cebolinha e Isa Ranieri ainda passa por turbulências. Inclusive, o casal quase se separou dias antes da decisão da Copa do Brasil, no último domingo (10), após uma discussão seríssima na mansão em que vivem na Barra da Tijuca.

Isa Ranieri quase ficou solteira de novo cerca de duas semanas depois de reatar seu casamento com Everton Cebolinha. Isso porque, segundo fontes próximas, o casal passou por uma briga feia devido ao ciúmes excessivo do jogador, e a criadora de conteúdo ameaçou colocá-lo para fora de casa.

Tudo começou quando Isa postou duas fotos de biquíni no feed do Instagram, com direito a elogios de Cebolinha: “Me perdi até nas palavras”. A briga, porém, se desenrolou por outros comentários que incomodaram Everton.

“Ele pegou uma mensagem no celular, de um cara, e ela havia respondido com emoji. Ele não gostou e a briga começou. O Everton quebrou até o aparelho dela, e a Isa mandou ele sair de casa”, contou uma fonte próxima ao Extra.

Reconciliação

O casal voltou a se falar no dia seguinte, e Cebolinha pediu desculpas à amada por ter se alterado. Isa perdoou Everton novamente e o ‘aceitou’ de volta à mansão da família, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O casamento deles está por um fio há muito tempo. Já viveram algumas crises e estão sempre tentando de novo”, acrescentou a fonte.

Fãs e torcedores do Flamengo notaram a ausência de Isa Ranieri junto às esposas dos jogadores em Belo Horizonte, para celebração do pentacampeonato da Copa do Brasil. Cebolinha, mesmo lesionado, viajou com a delegação rubro-negra para participar da cerimônia de entrega do troféu.

A criadora de conteúdos parabenizou o marido com um café da manhã especial na manhã seguinte, no dia 11 de novembro. O casal não esteve presenta na festa de celebração do elenco, na noite de domingo (10), no Rio de Janeiro, visto que Cebolinha ainda se recupera da grave lesão que o tirou de campo em 2024.

Everton Cebolinha e Isa Ranieri

Mãe dos filhos do jogador, Isa anunciou o fim de seu casamento de oito anos com Cebolinha no final de outubro – através de um texto no Instagram. Ranieri não entrou em detalhes sobre o motivo da decisão, mas um envolvimento extraconjugal de Cebolinha tornou-se público dias depois.

Fotos e vídeos indicavam que Cebolinha estava vivendo um romance com a influenciadora Ivana Bernanelli – informação negada veementemente pelo jogador do Flamengo. A suposta amante chegou a comentar sobre o caso e dizia torcer pela reconciliação do ex-casal. O que ocorreu dias depois, após o atacante preparar uma surpresa para Isa com direito a flores, declaração e um anel.

