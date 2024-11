Caso Bruno Henrique: defesa pede arquivamento de investigação sobre manipulação

Representantes do atacante do Flamengo se manifestaram através de nota oficial na manhã desta terça-feira e reiteraram sua inocência - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

A defesa de Bruno Henrique, representada por Ricardo Pieri Nunes, se manifestou nesta terça-feira (12) sobre a suposta participação do atleta em caso de manipulação de resultados. O advogado protocolou o pedido de arquivamento da investigação e solicitou a devolução dos bens apreendidos do atacante do Flamengo.

Ainda em nota, a defesa reitera a inocência de Bruno Henrique a cita o arquivamento do caso no STJD. O advogado Ricardi Pieri alega, ainda, que nem a PF e nem o MP aferiram o método das casas de apostas para realizar a denúncia.

“[Polícia Fedeal] Não se desincumbiu de trazer aos autos registros válidos sobre a produção e remoção dos dados. E não assegura a confiabilidade das informações apresentadas”, alegou a defesa.

Nota Oficial

“Após análise de documentos que baseiam a operação da Polícia Federal e do Ministério Público contra o atleta Bruno Henrique, do Flamengo, por suposta manipulação em partida válida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023, a defesa do atacante vem a público reforçar o caráter íntegro de seu cliente, que tem uma carreira vitoriosa moldada por ética e correção. Protocolizamos no último sábado na Justiça pedido de arquivamento da investigação e a imediata devolução de seus bens apreendidos em operação na última terça-feira.

Vale ressaltar que este caso já foi investigado e arquivado no STJD, por não encontrar indícios manipulação por parte do referido atleta. O tribunal entendeu que o lance em questão, no qual foi aplicado o cartão amarelo a Bruno Henrique, nem sequer era passível de falta. O tribunal também destacou à época de sua investigação a inverossimilhança da tese de manipulação, uma vez que o referido atleta teria esperado até os 52 minutos do segundo tempo para receber um cartão amarelo supostamente premeditado, correndo o risco de ser substituído ao decorrer da partida.

Protocolizamos também pedido para análise das informações que foram fornecidas pelas três casas de apostas mencionadas no processo à IBIA (International Betting Integrity Association). Nem a Polícia Federal nem o Ministério Público procuraram aferir se o método técnico-científico para a produção e extração dos dados que baseiam a denúncia foi devidamente observado. Verifica-se nos autos que a equipe policial não se desincumbiu de trazer aos autos registros válidos sobre a produção e extração dos dados e não assegura a confiabilidade das informações apresentadas.

Esperamos que essa investigação possa também ser arquivada com

brevidade para que o atleta possa seguir exercendo sua profissão com integridade e sem maiores danos à sua imagem, que já foi atingida de maneira injusta e irreparável por uma operação infundada.”

Bruno Henrique se defende

O camisa 27 da Gávea comentou sobre o caso no último domingo (10), momentos após a confirmação do seu 13º título pelo Flamengo. O Rubro-Negro superou o Atlético-MG pelo agregado de 4 a 1 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil 2024, em pela Arena MRV, em Belo Horizonte.

“Recebi [as notícias] de forma agressiva. Não esperei da forma que aconteceu, mas acreditei na Justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Na minha vida, minha trajetória, desde quando comecei a jogador futebol. Nunca tive caminho fácil, mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso. Com meus advogados, meu empresário, pessoas que estão nessa batalha comigo. Só peço que a justiça faça sua parte”, disse em entrevista ao SporTV.

