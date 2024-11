Santos sonha com ‘chapéu’ e tenta contratação de Gabigol

O Cruzeiro é apontado como o provável destino de Gabigol em 2025. O atacante anunciou que vai deixar o Flamengo no fim da atual temporada de graça, já que seu contrato com o Rubro-Negro se encerra em dezembro de 2024. Contudo, sem ter assinado nenhum contrato com a Raposa, outro clube segue com esperanças de contar com o jogador: o Santos.

De acordo com o ”ge”, existe uma discussão entre o Peixe e representantes do atleta de um projeto para o retorno ao clube que o formou. O Cruzeiro já tem as bases salariais e as luvas acordadas, assim como um vínculo de quatro anos. Além disso, a Raposa deve pagar cerca de R$ 3 milhões por mês ao jogador. Mas como não existe nenhum contrato assinado, o Santos segue no páreo.

A diretoria santista, aliás, contestam a informação sobre os possíveis valores que o Cruzeiro vai desembolsar para ter Gabigol. A cúpula do clube paulista afirma que a proposta da Raposa é menor e que o valor oferecido pelo Santos, hoje, seria cerca de R$ 500 mil menor. Além disso, estaria disposto a aumentar para ter o atacante de volta.

A favor do clube alvinegro, está o carinho que o atacante mantém pelo clube. O Peixe anunciou nesta segunda-feira (11/11), que voltará a utilizar a camisa 10, algo que não aconteceu durante a disputa da Série B. Contudo, com o retorno para a Série A, o Santos quer que Gabigol volte a utilizar a numeração que foi eternizada por Pelé.

A história de Gabigol no Santos

Gabigol estreou no profissional do Santos em 2013. A partida, aliás, foi de cunho emocional muito grande. Isso porque o atacante substituiu Neymar em seu jogo de despedida do Peixe, já que estava a caminho do Barcelona. O jogador teve uma primeira passagem de destaque até 2016, quando fechou com a Inter de Milão.

Sem sucesso na Europa, retornou ao Peixe em 2018. Na Vila, teve grande temporada, com 52 jogos e 27 gols. O Santos, porém, não conseguiu bancar a pedida da Inter para mantê-lo no elenco no ano seguinte, e Gabigol foi emprestado ao Flamengo, onde fez história e se tornou ídolo do Rubro-Negro.

