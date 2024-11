Rodrigo Nestor, do São Paulo, entra na mira do Bahia

Tricolor Baiano sonha com a contratação do meio-campista, que também vê com bons olhos voltar a trabalhar com Rogério Ceni - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O Bahia já começa a pensar em 2025 e negocia a contratação do meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo. O Tricolor Paulista diz não ter recebido nenhuma proposta oficial ainda, mas está ciente do interesse dos baianos em contar com o atleta na próxima temporada.

Nas últimas semanas, o Bahia sinalizou com uma oferta de cinco anos de contrato para o atleta. Aliás, o empresário do jogador já se reuniu com Cadu Santoro, diretor de futebol do time baiano, para discutir um possível acordo. Nestor tem contrato com o São Paulo até 2028 e perdeu espaço nos últimos meses.

O jogador sofreu com lesões que o tiraram de boa parte da temporada. Com Luis Zubeldía, não conseguiu o espaço que tinha no ano passado e acredita que o cenário não deve mudar com a permanência do treinador em 2025. O meia participou de 35 jogos, fez um gol e deu duas assistências em 2024, sem se firmar como titular.

Brilha os olhos de Rodrigo Nestor a possibilidade de voltar a trabalhar com Rogério Ceni. O treinador, inclusive, já havia pedido essa contratação no passado recente. Mas foi com o ex-goleiro que o meio-campista teve sua melhor temporada na carreira. Em 2022, o jogador fez 62 jogos, marcou oito gols e distribuiu 11 assistências.

No ano passado, Nestor voltou a brilhar com Dorival Júnior e entrou para a história do São Paulo, ao marcar o gol do título da Copa do Brasil, sobre o Flamengo, no Morumbis.

Agora, o futuro de Nestor vai depender muito do próprio jogador. Caso o meia tenha o interesse de deixar o São Paulo, a diretoria não deve se opor, já que o Tricolor precisa aumentar sua finanças e reforçar seu caixa em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.