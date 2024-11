Adriano surge como Imperador em divulgação de Gladiador 2

O ex-jogador Adriano reassumiu o posto de Imperador em um vídeo de divulgação do filme ‘Gladiador 2’. O ídolo do Flamengo, que ganhou o apelido na época em que atuou pela Inter de Milão na Itália, surgiu imponente no clássico traje para anunciar a chegada da produção nos cinemas brasileiros.

Nas imagens, o ‘Didico’ aparece sentado em um trono, com uma coroa de louros dourada na cabeça. O vídeo mescla ainda cenas do filme e também da carreira do ex-jogador, com direito a prêmios individuais conquistados por ele e um duelo contra Cristiano Ronaldo.

“Um imperador não nasce de um dia para o outro, ele é coroado e o seu legado ecoa na eternidade. (…) Tem gladiador na área? Porque, na minha arena, nem cavalo aguenta”, brincou Adriano em um dos trechos do texto narrado ao longo do vídeo.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador)

Posteriormente a sua carreira como jogador, Adriano Imperador se tornou um fenômeno nas redes sociais com frases engraçadas, imagens aleatórias e outros registros.

Em dezembro, o ex-jogador vai realizar uma partida de despedida com ex-companheiros de Flamengo e Inter de Milão, clubes por onde mais brilhou na carreira. O encontro será no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.