Biancardi mostra presentes feitos sob medida para Mavie e avaliados em mais de R$ 11 mil

Mavie fechou as celebrações de seu primeiro aniversário com chave de ouro – ou pode-se dizer com bolsas de grife. A filha de Neymar e Bruna Biancardi ganhou uma série de presentes durante o megaevento do último final de semana, em Mangaratiba, mas alguns chamaram mais atenção da mamãe coruja.

Passada euforia – e correria – com a festa, Bruna Biancardi compartilhou alguns dos presentes recebidos por Mavie em seu primeiro ‘Ateliê’. A bebê ganhou desde bolsas de grife a um tênis pintado à mão e feito sob medida exclusivamente para ela.

“Vocês me perdoem a bagunça, mas quero mostrar uns presentes lindos que a Mavie recebeu. Olha esse roupão, vestidos lindos, roupinhas. Ela ganhou muita roupinha linda. Eu já estou ansiosa para usar todos”, disse Biancardi em seus stories.

A festa

A megaprodução ocorreu no último sábado (9), na mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Com o tema de “Ateliê da Mavie”, a festa foi pensada nos mínimos detalhes por Bruna Biancardi e teve, inclusive, looks combinando entre a família – com predominância para o tom lilás.

A bebê ganhou o primeiro presentinho antes mesmo do início da festa. Papai coruja, Neymar deu à filha uma combinação de colar, brinco e pulseira com as iniciais de Mavie.

Presentes de Mavie

O tênis mencionado acima foi pensado de acordo com a identidade visual do aniversário de Mavie, com o tema “Ateliê”. A bebê recebeu o presente feito à mão pela tia Samara. Mas não para por aí… A filha de Neymar ainda ganhou óculos, sapatos e uma minibolsa da Louis Vuitton – avaliada em mais de R$ 11 mil.

“Esse daqui, da tia Samara, que ela pintou na mão. Um tênis com identidade visual do aniversário da Mavie. Tem bolsa, mini bolsa, óculos, sapatinho, maiô, mais roupinhas, muita coisa. Eu ‘tô’ separando as coisas que vão para Arábia e as que vão ficar aqui [no Brasil]”, continuou Bruna.

Polêmica com Rafaella Santos

Diversos famosos marcaram presença, contribuíram com presentes e apareceram em registros do aniversário de Mavie. Destacam-se alguns entre eles: Luciano Hulk, Rafael Zulu, Paulo Henrique Ganso e Gabriel Medina. No entanto, a ausência de Rafaella Santos, irmã de Neymar, não passou batida dos olhos dos fãs.

A suposta ausência da irmã de Neymar, Rafaella Santos, se tornou um dos assuntos mais comentados da web entre domingo (10) e segunda-feira (11). Isso porque internautas não a viram em nenhum dos registros da festa e passaram a levantar rumores sobre o caso. A versão das redes sociais, contudo, foi confrontada pelos pais de Mavie.

“Só falam merd*, minha irmã esteve presente sim”, escreveu Neymar. Antes disso, porém, Bruna Biancardi havia compartilhado fotos do presente dado por Rafaella à Mavie.

“Também tem esse que a Tia Rafa que deu”, mostrou Biancardi. Composto por desenhos de animais e natureza, o presente estava embalado em uma caixa e conta com pratinhos, caneca e jogo de mini talheres para uma espécie de chá da tarde.

Sabe-se, porém, que o primogênito de Neymar de fato não compareceu à celebração da irmã. O motivo? Semana de provas. Davi Lucca, de 13 anos, mora com a mãe em Barcelona e esteve presente na primeira comemoração do um aninho de Mavie, que ocorreu em um resort de luxo na Arábia Saudita.

