Conheça Maiara Porto, nova musa de Gonzalo Plata, do Flamengo

Relacionamento entre Maiara Porto e Gonzalo Plata, do Flamengo, veio à tona em meio a polêmica com a ex do jogador - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Autor do gol da vitória do Flamengo na segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, Gonzalo Plata fez um gesto sutil na comemoração, mas não para Maiara Porto. Logo após estufar as redes do Galo, o atacante equatoriano fez um ‘M’ com a mão. Justamente a inicial da nova musa do camisa 45.

Recentemente, o nome da modelo e atriz veio à tona em uma polêmica envolvendo a ex de Plata. Porém, com o importante gol do jogador e a menção na comemoração, Maiara virou a ‘musa da Copa do Brasil’, com diversos torcedores rubro-negros comentando em suas postagens sobre o seu ‘pé quente’.

Aos 22 anos, o novo affair de Plata acumula diversas funções. Além de modelo e atriz, Maiara é estudante de odontologia, miss e multi-instrumentista. Nascida em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, ela chegou a receber conselhos de Valdir Bündchen, pai de Gisele, durante seus primeiros passos em concursos de beleza.

Posteriormente, Maiara disputou o Miss Universe e o Miss Grand Brasil. Ela obteve boas posições em ambas. Além da dedicação aos concursos de beleza, a jovem também soma pontas em peças infantis, editoriais e novela, assim como um filme e uma série para streaming. A carreira artística é o foco principal, com o futuro como dentista em um segundo plano.