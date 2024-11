Diretor do Botafogo pondera sobre saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique

Luiz Henrique e Thiago Almada ficam no Botafogo no ano que vem? De acordo com o direto de gestão esportiva do Alvinegro Alessandro Brito, a dupla quer permanecer na equipe carioca. Os jogadores são destaques do Botafogo na temporada e têm o futuro ligado ao Lyon, clube de John Textor na França. No entanto, o dirigente revelou em entrevista à ESPN que está curioso sobre essas situações.

“Um fato curioso, e eu também estou curioso para 2025, é que os jogadores querem ficar agora. Temos Almada, Luiz Henrique, Igor (Jesus)… Eles estão muito felizes aqui. O ambiente é muito bom. É um fato curioso para 2025”, disse.

Ambos chegaram ao Botafogo com participação da Eagle Football, empresa multi-clubes de John Textor. Aliás, o empresário chegou a afirmar que o meia argentino iria para o Lyon em janeiro de 2025.

Por outro lado, o caso de Luiz Henrique é diferente. O jogador deixou o Bétis rumo ao Botafogo com o argumento de que voltaria a atuar na Europa. Porém, não há tempo previsto para que ele possivelmente vá para o clube francês.

Alessandro revelou ainda, que o Alvinegro vai seguir realizando contratações neste formato, ou seja, utilizando a empresa multi-clubes para atrair mais jogadores ‘renomados’.

“Irão acontecer (contratações neste formato), não só pensando no Lyon, mas irão acontecer porque conseguimos demonstrar na plataforma da Eagle que dá muito certo. Mesmo que você gaste 10, 12 ou 15 (milhões de euros) o potencial de uma revenda futura vai ser maior”, revelou.

