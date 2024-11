Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos

Equipe canarinho terá duas partidas contra a Austrália na última Data Fifa do ano; jogos serão nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro - (crédito: Foto: Staff Images / CBF)

O técnico Arthur Elias divulgou, na tarde desta terça-feira (12), a lista das 23 jogadoras da Seleção feminina para os amistosos contra a Austrália, na última Data Fifa do ano, em 25 de novembro e 1 de dezembro. A primeira partida será na cidade de Brisbane, sede da Olimpíada de 2032, e a segunda em Gold Coast.

A Seleção, após a brilhante campanha na Olimpíada de Paris (medalha de prata), já disputou dois jogos, ambos contra a Colômbia, em outubro, em Cariacica (ES) e foi bem. Afinal, ficou no empate por 1 a 1 e depois venceu por 3 a 1.

A equipe se prepara agora, então, para a disputa da Copa América de 2025, no Equador. Esta é considerada uma das etapas mais importantes até a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Arthur Elias revelou que sua intenção nos amistosos pós-Olimpíada é observar jogadoras que ainda não tiveram oportunidade com ele no trabalho da Seleção. Além disso, focar também, assim, nas que atuaram por pouco tempo desde que ele assumiu o cargo.

Confira a relação da Seleção feminina

Goleiras

Cláudia (Juventude)

Lorena (Grêmio)

Natascha (Palmeiras)

Zagueiras

Isa Haas (Internacional)

Kaká (São Paulo)

Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais

Bruninha (Gotham-EUA)

Fê Palermo (Palmeiras)

Yasmim (Corinthians)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Camilinha (São Paulo)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Aline Gomes (North Carolina Courage-EUA)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Gabi Portilho (Corinthians)

Gio (Atlético de Madrid-ESP)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Marília (Cruzeiro)

Nycole (Benfica-PORT)

Priscila (Club América-MEX)

