CBF divulga calendário do futebol brasileiro em 2025

A entidade ajustou algumas datas para a realização do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho do próximo ano

Nesta terça-feira (12), a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. Em 2025 acontecerá o Mundial de Clubes da Fifa, que terá a duração de um mês. Portanto, os estaduais foram reduzidos e ocuparão um período menor no ano – 12 de janeiro a 26 de março – para conciliar com o novo formato.

Além disso, o Campeonato Brasileiro foi antecipado. Assim, terá início no dia 29 de março e sua última rodada está prevista para o dia 21 de dezembro. Contudo, o torneio nacional sofrerá uma pausa para a disputa do Mundial, entre 15 de junho e 13 de julho. Até a paralisação, os times disputarão 12 rodadas.

Quatro clubes brasileiros estarão presentes no torneio da Fifa: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo, que disputam a final da Copa Libertadores em 2024.

Com o mesmo formato desta temporada, a Copa do Brasil seguirá em 2025, até mesmo com as semifinais sendo disputadas no final de semana. A ideia é evitar uma proximidade com a data Fifa. Por fim, o calendário recebeu a aprovação da Comissão Nacional de Clubes e de quase todas as federações estaduais. A única exceção foi a Federação Paulista de Futebol, cujo presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, criticou a proposta apresentada pela CBF.

Calendário do futebol brasileiro em 2025: