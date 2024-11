Botafogo-SP x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Botafogo-SP recebe o Ceará nesta terça-feira (12°11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Na reta final do torneio, as equipes brigam por objetivos diferentes. O Botafogo está na parte de baixo da tabela, com 42 pontos. Assim, portanto, precisa pontuar para garantir a permanência na divisão. Enquanto isso, o Vozão faz parte dos clubes que estão na parte de cima, e quer conquistar uma vaga na elite nacional no próximo ano. Tem 57 pontos e se vencer entra na zona do acesso.

