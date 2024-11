Roger se preocupa com possíveis novos desfalques no Inter com volta da Série A

Apesar do excelente momento que vive no Campeonato Brasileiro, o Inter sofre com a preocupação de ter aumento de desfalques após o retorno do torneio. Isso porque o técnico Roger Machado já não vai poder contar com seus dois laterais titulares e há a possibilidade de haver acréscimo de ausências. Até porque o Colorado tem três jogadores convocados por suas respectivas seleções para compromissos durante a data Fifa.

A lista de baixas pode aumentar já que o goleiro Rochet, além dos atacantes Borré e Valencia, foram convocados para as seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, visando seus compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A tendência é a de que apenas o arqueiro seja titular durante a data Fifa, mesmo assim todos serão reavaliados devido ao desgaste. Caso os atacantes tenham maior minutagem durante o período em serviço a suas seleções, a maior probabilidade é que fiquem como opção no banco de reservas.

Ausências e retornos certos no Inter

Tanto Bruno Gomes como Bernabei, donos das titularidades nas laterais, serão baixas por suspensão automática. O primeiro vem atuando improvisado pelo lado direito e se consolidou com boas atuações. Tanto que será possivelmente a primeira brecha para o argentino Braian Aguirre fazer a sua estreia pelo Internacional em quase três meses depois da sua chegada.

Já o camisa 26, que é mais um destaque na era “Roger Machado”, provavelmente vai dar lugar a Renê na lateral esquerda. Bernabei também tornou-se protagonista em sua posição nesta edição da Série A, com três gols e cinco assistências em 19 partidas. A propósito, seu substituto era o dono da posição antes de se firmar depois da mudança de comando técnico.

Simultaneamente a este receio, o Inter volta a ter à disposição o atacante Wesley, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio. Há a chance de o meio-campista Fernando também retornar a ficar disponível para Roger Machado, inclusive sendo titular. O experiente volante está afastado desde o Gre-Nal, quando voltou a sentir um problema muscular na panturrilha direita.

A equipe gaúcha subiu virtualmente para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. A posição não é uma garantia, pois o seu concorrente direto, o Flamengo, vai ainda vai enfrentar o Atlético pela 33ª rodada, nesta quarta-feira (13). O confronto do Internacional com o Vasco vai ocorrer no dia 21 de novembro, às 20h (de Brasília), em São Januário.

