Murillo celebra primeira chance na Seleção Brasileira

Um dos poucos jogadores convocados que ainda não estrearam oficialmente pela Seleção Brasileira, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, falou à imprensa nesta terça-feira (12). Em coletiva antes do treino da Seleção, marcado para às 17h (de Brasília), o defensor explicou sua ascensão, comemorou a primeira oportunidade na Seleção e até mesmo cometeu uma pequena gafe.

Para ele, sua primeira convocação é um sonho realizado. O jogador demonstrou saber o peso de estar vestindo a amarelinha com tantos craques.

“Estou muito feliz de estar realizando esse sonho. É um sonho. Ver jogadores que você só via pela TV, às vezes joga no video-game. Então hoje você estar dividindo concentração, dividindo o campo com eles, para gente sempre é um privilégio, ainda mais representando a Seleção Brasileira, que a gente sabe a grandeza que tem. Estou vivendo um sonho mesmo, me sinto realizado. Espero que seja a primeira de muitas. Mas sigo concentrado. Sei o meu dever: dar o melhor para a Seleção. Mas, por enquanto, me sinto muito feliz, realizado e espero dar o meu melhor”, avaliou.

Momento no Nottingham

Murillo também falou sobre seu momento no Nottingham, que disputa a Premier League. Lá, segundo ele, entrou no time para não mais sair. Será que acontecerá o mesmo pela Seleção?

“Quanto mais você se adaptar, mais estiver focado, mais as coisas dão certo, voltam para você. No Nottingham (Forest), eu tinha chegado há um mês e quando fui para o primeiro jogo, não saí mais. Mas a gente sabe que Seleção é diferente. Tem um peso maior. A gente sabe que a disputa é maior. Tem jogador de muita qualidade. Chego aqui com os pezinhos no chão, vou fazer meu trabalho. Pode ter certeza que vou entregar meu melhor. Quando tiver a oportunidade, é aproveitar da melhor forma”, disse.

Outro assunto abordado foi a disputa por posição num momento que a Seleção conta com boa safra de zagueiros. O defensor revelou, então, que seu maior ídolo atua na função.

“Como eu falei na abertura, a gente sabe a qualidade da Seleção, especialmente na parte defensiva. Sem dúvidas, um zagueiro que eu sempre acompanhei, inclusive joguei ano passado contra ele, é o meu ídolo, um dos melhores zagueiros do mundo, que é o Thiago Silva. Ele me deu esse apoio. Fico feliz demais pelo carinho, por ele poder enxergar isso. Então vejo de maneira muito sadia, muito tranquilo. Mas, claro, a gente tem que trabalhar”, revelou, elogiando o ex-jogador do Chelsea e atual Fluminense.

Murillo comete gafe

Depois, uma pequena gafe do jogador. Perguntado se lembrava do que aconteceu na semana do dia 4 de julho de 2002 (dia de seu nascimento), Murillo respondeu ‘o dia do título da Libertadores do Corinthians’, que foi conquistado no dia 4 de julho de 2012.

O repórter revelou que se referia ao pentacampeonato mundial da Seleção, que ocorreu no dia 30 de junho de 2002, quatro dias antes do atleta nascer.

Murillo, então, se desculpou, falando: “Desculpa, desculpa. É o coração corintiano”. O repórter, então, explicou que a pergunta era sobre ele e sua geração (2000, 2001 e 2002) ter nascido já com alta expectativa pelo haxecampeonato da Seleção.

“Demais! Eu lembro que as Copas que eu pude acompanhar, de 2010 até a de 2022, eu lembro que eu saía, fazia vaquinha com o pessoal, ia pintar a rua. Eu sou muito patriota. Hoje, estar representando a Seleção é maravilhoso. A gente sabe o nosso trabalho, nosso dever, a grandeza que é a Seleção Brasileira. É a Seleção com mais títulos mundiais. A gente tem que levar isso não com uma responsabilidade, mas sim com leveza. Se a gente está aqui, é porque a gente merece. Então me sinto parte disso, quero fazer um grande trabalho. Almejo estar na Copa do Mundo, mas tudo no seu tempo”, avaliou.

