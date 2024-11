Gabigol cutuca Flamengo após corte e indica que estará nas arquibancadas do Maracanã

Gabigol se manifestou minutos após o Flamengo informar o corte do atacante para a partida o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. Em mensagem direcionada à torcida, ele deu a entender que pode estar nas arquibancadas do Maracanã na partida.

“Amanhã subiremos a rampa juntos”, escreveu, dando a entender que se trata de uma das rampas do estádio.

Logo depois, Gabigol postou outra mensagem afirmando que estará no setor norte do Maracanã. Além disso, cutucou a nota do clube, dizendo que está à disposição para cumprir seu contrato e que a decisão do afastamento foi unilateral por parte da diretoria.

“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!”, destacou.

No último domingo, Gabigol, afinal, anunciou o fim do ciclo ao fim da vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, no título da Copa do Brasil. Ele, aliás, ainda criticou o técnico Tite.

“Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma”, disse o atacante.

Gabigol e o seu próximo destino

O Cruzeiro, aliás, é o principal interessado em contar com o jogador para 2025. Além da partida desta quarta, no Maracanã, o atacante, afinal, teria mais duas partidas em casa, contra Internacional e Vitória, para dar adeus à torcida.

No entanto, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que fez uma proposta por Gabigol. O atacante estaria apalavrado com o Cruzeiro após anunciar que deixaria o Flamengo no final da atual temporada.

