??dolo do Cruzeiro avalia contratação de Gabigol: ‘Pode trazer problemas’

Ex-atleta que fez história com a camisa do Cruzeiro reconhece a qualidade do atacante, mas ressalta as polêmicas geradas pelo camisa 99 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

A negociação midiática do Cruzeiro para contratar Gabigol chegou até um antigo ídolo da torcida. O ex-atacante Rafael Sóbis avaliou a possível contratação do atacante.

Embora reconheça o talento de Gabigol, o ex-jogador destacou questões como a maturidade do atleta.

“Eu acho ele um grande jogador. O cara é um fenômeno em campo, mas tem um perfil de grupo que eu não gosto. Antes, eu só imaginava, mas ontem ficou bem claro para mim. Essa é a razão dele. Não estou aqui para julgar, mas o cara que usa aquele momento para dizer que vai embora e ainda solta uma indireta para o dirigente, não demonstra maturidade”, analisou Rafael Sóbis em entrevista ao “4D Esportes”.

“O que me passa a impressão, se eu estou no Cruzeiro e vendo essa polêmica, é: ‘Esse cara tem muito ego. Pode trazer problema’. Ele deixou claro que ‘sou eu e o resto que se dane’. Faltou respeito com o treinador. Se ficou magoado, depois vai embora e resolve isso. Não era a hora. Lá na frente, ele vai entender que não deveria ter feito isso”, completou Sóbis.

O Cruzeiro avançou nas negociações com Gabigol, algo confirmado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. No entanto, nas últimas horas, o Santos entrou na disputa, buscando trazer novamente o atacante para seu elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.