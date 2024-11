Luan visita o CT do Palmeiras e leva os filhos: ‘Fizeram bagunça na sala do Abel’

Ex-zagueiro do Verdão está em passagem pelo Brasil. Ele foi negociado pelo clube com o Toluca, do México, no meio da temporada - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras recebeu uma visita ilustre nesta terça-feira (12). Afinal, o zagueiro Luan, que foi negociado com o Toluca, do México, no meio desta temporada, está no Brasil e aproveitou para visitar os ex-companheiros de Academia.

O defensor participou do aniversário do lateral-direito Mayke na última segunda-feira (11).

“Feliz em rever os amigos, de volta à casa onde fui muito feliz e tenho amizades verdadeiras e o respeito de todos. Foram poucos dias no Brasil, hoje já estou voltando para o México, mas é bom reencontrá-los e vê-los felizes”, declarou o zagueiro.

Luan esteve no CT do Palmeiras com os filhos, Cecília e Murilo, que eram fanáticos pelo Alviverde durante a passagem do jogador pelo clube.

“Meus filhos adoram. Quando eu falei que viria aqui, eles pediram para faltar na aula e vir comigo. Estão aqui brincando e fazendo bagunça na sala do Abel. Aqui é onde nos sentimos em casa, onde fomos muito felizes. Voltar e receber o carinho de todos é muito bom”, afirmou Luan, antes de completar:

“O carinho é recíproco. O respeito, a amizade, a relação que criamos durante os oito anos aqui eu vou levar para a vida toda. Vim desejar boa sorte nesse final de campeonato, estou na torcida e que possa correr tudo bem”.

Luan tem 12 títulos pelo Palmeiras

Luan ficou no Palmeiras de 2017 a 2024 e disputou 265 jogos pelo Verdão. Foram 12 títulos no clube: Brasileirão (2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa (2023) e Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

