Justiça prorroga suspensão de penhoras do Vasco

Diretoria do Cruz-Maltino segue negociando com credores e ganha novo prazo, nesta terça-feira. Clube já começa pensar para 2025 - (crédito: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, concedeu nesta terça-feira (12), a prorrogação da suspensão das penhoras e cobranças de dívidas sobre a Vasco SAF. A extensão do prazo vale por mais 30 dias, portanto, até 22 de dezembro.

“Defiro a prorrogação do prazo até que se completem os 60 dias previstos em lei, notadamente ao perceber que existem sesses de mediação já designadas para data posterior ao 30º dia do primeiro período”, juiz em decisão.

O Cruz-Maltino entrou na semana passada com um pedido desta prorrogação. O clube, afinal, negocia com diversos credores em processos de mediação, junto com a Fundação Getúlio Vargas FGV. Enquanto isso, os débitos seriam renegociados diretamente com credores. Esse tipo de mediação costuma anteceder um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial.

O processo de reestruturação financeira caminha na direção de resolver as pendências judiciais e financeiras que o clube ainda tem. Ainda não há um novo comprador para a SAF, mas o cenário pode ganhar mais facilidades caso o clube tenha sucesso nas mediações que realiza.

O presidente Pedrinho, aliás, dará uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, às 15h, em São Januário. O dirigente deverá passar a limpo a situação atual da SAF, além de outros detalhes já visando o ano de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.