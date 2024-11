América-MG vence Ituano e sonho do acesso à Série A permanece vivo

Coelho mineiro sai atrás, vira, cede empate e vence no fim por 3 a 2. Paulistas estão no Z4 e rebaixamento é iminente - (crédito: Foto: Mourão Panda )

O América ainda segue com chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta terça-feira, 12/11, pela 36ª rodada (penúltima) do Brasileirão, venceu o Ituano por 3 a 2 em jogo emocionante. Este resultado levou o Coelho a 55 pontos, mantendo ainda a possibilidade de alcançar o 4º lugar, última vaga para a elite do futebol nacional. Além disso, o time pode ultrapassar o Sport, que tem 60 pontos, nas duas rodadas que faltam.

Por outro lado, o Santos,68 pontos, já garantiu vaga na Série A, enquanto Mirassol e Novorizontino, com 63 pontos, ainda estão na disputa, mas ambos ainda sem acessos confirmados. O Ituano, por sua vez, com 34 pontos, ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, e está em sério risco de cair para a Série C (o CRB, primeiro fora, tem 39).

O Ituano saiu na frente com um gol contra de Ricardo Silva. Mas ainda no primeiro tempo o América empatou com Nicolas. Na etapa final, o time da casa virou com o zagueiro Lucão. Contudo, Bruno Xavier deixou tudo igual. Entretanto, aos 43 minutos, Fabinho , que entrara aos 21 da etapa final, em bela jogada individual e fez o gol da suada vitoria americana, ainda sonhando com a Série A e mantendo a invencibilidade em casa no ano.

Ituano na frente; América empata

O América começou a partida dominante. Mas o time cedeu espaços ao Ituano, que abriu o placar aos 13 minutos, quando o zagueiro Ricardo Silva marcou contra após um cruzamento de Marcinho. Além disso, o Ituano quase ampliou o marcador. Porém, felizmente Gui Mariano cabeceou mal um cruzamento de letra de Thonny Anderson.

Somente após os 25 minutos, o América passou a se comportar de maneira mais segura, mostrando mais consistência. Nesse sentido, a equipe teve uma boa chance em um chute de Daniel Júnior, e, aos 38 minutos, empatou a partida. O lateral-esquerdo Nicolas recebeu a bola pela esquerda, na área, cortou a marcação de Gui Mariano e finalizou colocado no canto esquerdo de Jefferson Paulino.

Coelho vira; Paulistas empatam

Após levar alguns sustos na defesa, Leozinho quase marcou para os paulistas, acertando a trave. No entanto, o América conseguiu a virada aos 15 minutos. Após um escanteio, o zagueiro Lucão precisou finalizar duas vezes para marcar. Na primeira, ele cabeceou para defesa de Jefferson Paulino. Na sobra, ele mesmo chutou para fazer 2 a 1. Porém, quase não deu tempo para comemorar. A defesa mineira vacilou, e Yann Rolim encontrou Bruno Xavier livre pela esquerda. O apoiador, que entrou no intervalo, entrou na área e finalizou sem chance para o goleiro Elias.

Mineiros vencem no fim

O jogo caminhava para o empate. Porem, aos 43, Fabinho recebeu pela esquerda, fora da área. O atacante cortou para o meio e bateu. Jefferson Paulino chegou a tocar, mas a bola entrou. A torcida do América ainda teve um baita susto: Neto Berola quase empatou, em chute para grande defesa de Elias. Vitória mineira. E agora o duelo será com o Ceará, em duelo direto por vaga à elite. O sonho continua.

