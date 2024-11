Grupos do Paulistão 2025 são sorteados; confira detalhes e datas

Nesta terça-feira (12), a federação de futebol paulista, sorteou os grupos do estadual do próximo ano, que terá início dia 12 de janeiro - (crédito: Foto: Reprodução/Paulistão)

Nesta terça-feira (12), a Federação de Futebol do Estado de São Paulo sorteou os grupos para o Paulistão de 2025. Os quatro grandes foram distribuídos em grupos diferentes: o Corinthians ficou no Grupo A, o Santos no B, o São Paulo no C e o atual campeão Palmeiras no Grupo D.

Aliás, o Paulistão da próxima temporada está marcado para começar no dia 15 de janeiro e vai até o dia 26 de março. Na primeira fase, os times enfrentam todos os adversários dos outros grupos, mas não jogam entre si no próprio grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Todavia, os primeiros colocados tem a vantagem de atuar em sua casa, na semifinal, o sistema é mantido. Tudo em jogo único, apenas a grande final é decidida em dois duelos. Já os dois piores caem para a segunda divisão.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, buscará o tetracampeonato da competição, afinal, foi campeão em 2022, 2023 e 2024. No entanto, o maior campeão do torneio é o Corinthians, com 30 conquistas, seguido do Alviverde, que possui 26 títulos. Santos e São Paulo têm 22 cada um.

Contudo, o maior jejum entre os grandes é do Santos, que não vence desde a edição de 2016. Nos últimos anos, equipes do interior e também de menores investimentos têm surpreendido, como o Água Santa, que disputou a final contra o Palmeiras em 2023. E o Novorizontino eliminou o São Paulo na edição de 2024, na fase de quartas de final.

Confira os grupos do Paulistão 2025

Grupo A

Corinthians

Inter de Limeira

Mirassol

Botafogo

Grupo B

Santos

Bragantino

Portuguesa

Guarani

Grupo C

São Paulo

Novorizontino

Água Santa

Noroeste

Grupo D

Palmeiras

Ponte Preta

Velo Clube

São Bernardo

