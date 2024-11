Pacaembu planeja reabertura e pode sediar final da Copinha em 2025

O Pacaembu, um dos principais estádios do Brasil, pode ser reinaugurado no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, para receber a final da Copinha de 2025. A Federação Paulista de Futebol, aliás, conta com o local para abrigar a maior competição de base do país.

Em reforma desde 2021, o Pacaembu foi cedido à Concessionária Allegra Pacaembu e atualmente está sendo renomeado como Mercado Livre Arena Pacaembu. O estádio, no entanto, ainda passa por ajustes. Em setembro, com público reduzido, recebeu as finais masculina e feminina da Taça das Favelas.

Leia mais: Grupos do Paulistão 2025 são sorteados; confira detalhes e datas

Dois eventos estão marcados para o Pacaembu em dezembro: um amistoso festivo entre times capitaneados por Ronaldinho e Cafu e a final da Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino.

Santos e São Paulo buscam jogar no Pacaembu em 2025

As obras no estádio avançaram além do tempo previsto. Havia expectativa de que o local recebesse a Copa São Paulo ainda em 2024, mas isso não se concretizou. O novo Pacaembu terá capacidade para 26 mil pessoas. O Tobogã, arquibancada que ficava atrás de um dos gols, foi demolido e dará lugar a um prédio multiuso, que contará com hotel, centro médico e restaurante. O gramado será sintético, facilitando a recuperação rápida, já que o estádio também será usado para shows.

Santos e São Paulo já buscaram informações sobre a possibilidade de mandar jogos no novo Pacaembu. O Tricolor paulista, inclusive, tem um acordo para usar o estádio eventualmente quando o Morumbi estiver alugado para eventos musicais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.