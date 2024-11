Guarani empata com Amazonas e está rebaixado para a Série C

O Guarani é o segundo rebaixado da Série B-2024 (o outro é o Brusque). Na noite desta terça-feira (12/11), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o time não conseguiu vencer o Amazonas, ficando no empate sem gols (0 a 0) pela 36ª rodada da competição. Com o resultado, o Bugre soma 32 pontos e permanece na última colocação. Restam apenas duas rodadas e seis pontos em jogo. Como o primeiro time fora da zona de rebaixamento (CRB) tem 39 pontos, o Guarani não possui mais chances de evitar a queda.

O empate foi frustrante para o Guarani, que pressionou em busca da vitória, com 15 finalizações, sendo 10 delas no alvo. Contudo, o goleiro Fabian Volpi se destacou com defesas precisas, impedindo que os donos da casa abrisse o placar. Com o ponto conquistado, o Amazonas manteve-se na 11ª posição, com 49 pontos, sem chances de acesso à Série A, mas também sem risco de rebaixamento. A equipe, portanto, faz boa campanha em sua estreia na Série B.

Primeiro tempo: Guarani em cima

Dado o contexto, onde apenas a vitória garantiria ao Guarani uma remota chance de escapar do rebaixamento de forma antecipada, não surpreendeu que o time da casa buscasse o ataque. Já o Amazonas, que não tinha mais aspirações de subir para a Série A nem risco de cair para a Série C, se contentava com a defesa. O primeiro tempo foi marcado pela ineficácia ofensiva do Guarani, que teve algumas boas chances, mas parou nas boas intervenções de Volpi. Luan Dias foi o principal responsável pelas tentativas, com duas finalizações que exigiram defesas difíceis do goleiro adversário.

Apesar de ter menos posse de bola (47%), o Guarani não conseguiu transformar seu domínio em gols, ficando atrás no placar e deixando sua torcida frustrada. O time finalizou 10 vezes a mais que o adversário, mas o marcador seguiu inalterado.

Empate e rebaixamento

No segundo tempo, o Guarani teve uma chance clara quando o veterano Sassá acertou a trave de Vladmir. A bola, que inicialmente iria para o gol, ricocheteou nas costas do goleiro e saiu. Após o susto, o Bugre continuou pressionando, com Luan Dias muito ativo na criação das jogadas ofensivas. No entanto, mesmo com boas tentativas, tanto Luan quanto seus companheiros de equipe não conseguiram superar Volpi, que continuou a se destacar com boas defesas. Assim, o empate sem gols permaneceu até o final, selando o destino do Guarani na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.