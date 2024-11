Palmeiras desmente saída de dupla para o Cruzeiro em 2025

Antes do sorteio do Paulistão, Paulo Buosi, vice-presidente do alviverde, desmentiu informação de craque Neto sobre saídas de Zé Rafael e Rony - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro em 2024, mas, já pensando em 2025, alguns nomes importantes estão sendo especulados fora da equipe, entre eles Zé Rafael e Rony. No entanto, Paulo Buosi, vice-presidente do alviverde, descartou qualquer possibilidade de saída desses jogadores.

O dirigente esteve presente no evento de sorteio dos grupos do Paulistão 2025 e comentou sobre os jogadores que poderiam estar de saída na próxima temporada. Foi o comentarista e apresentador Neto, da Band, quem revelou o suposto interesse do Cruzeiro em Zé Rafael e Rony.

“Não existe nada, tá? O Rony e o Zé Rafael são dois atletas muito importantes nessa trajetória toda que o Palmeiras teve nesses anos, importantes em todos os títulos que conquistamos. Eles vão ser muito importantes nesse final de 2024 ainda, contamos muito com eles, e ambos têm contrato com o Palmeiras. É isso que tenho a dizer. Não existe nada”, afirmou o dirigente ao ser questionado sobre a possível saída dos dois jogadores.

Zé Rafael chegou ao Palmeiras em 2019 e foi titular em boa parte do tempo. Rony, contratado na temporada seguinte, também se tornou peça-chave em diversas conquistas palmeirenses. No elenco atual, eles alternam entre titularidade e reserva. O volante tem 36 jogos em 2024, com quatro gols marcados, enquanto o atacante disputou 59 partidas, anotou 10 gols e deu seis assistências.

