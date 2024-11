Estêvão volta à Seleção como artilheiro do Brasileirão: ‘Fruto do meu trabalho’

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro na atualidade, Estêvão retornou para a Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Ele foi novamente lembrado por Dorival Júnior e será opção do treinador para os duelos contra Venezuela e Uruguai, nas partidas pelas Eliminatórias da Copa. Em entrevista à CBF TV, o jogador não escondeu a felicidade de voltar a defender a Canarinho.

“Fico muito feliz por estar de volta e por estar representando o meu país. É uma oportunidade muito grande que eu estou recebendo, é fruto de um trabalho que tenho feito no meu clube. Fico muito feliz de estar retornando aqui, é sempre um prazer”, disse Estêvão.

Contudo, o atacante volta para a Seleção com um novo status: o de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Afinal, Estêvão tem 12 gols na competição nacional e briga para ser o primeiro vencedor do Troféu Roberto Dinamite, homenagem instituída pela CBF nesta temporada, em alusão a Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Brasileirão.

“(Ser artilheiro) tem uma importância muito grande para mim. Coloquei como meta ser artilheiro do campeonato. Estou seguindo esse caminho muito bem. Espero que eu continue fazendo gols e ajudando o Palmeiras de todas as formas”, completou.

Estêvão projeta duelo contra a Venezuela

Por fim, o jogador do Palmeiras projetou o duelo contra a Venezuela, em Maturín. Estêvão prevê um jogo complicado, mas ressaltou a importância dos três pontos para o Brasil seguir subindo na tabela.

“A gente sabe que eles têm peças importantes jogando com a gente de futebol brasileiro e vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai suportar todos os obstáculos do jogo, se Deus quiser, e sair com a vitória”, finalizou.

