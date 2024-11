Sampaoli pede contratação de dupla do Flamengo à diretoria do Rennes

Recém-chegado ao Rennes, da França, o técnico Jorge Sampaoli decidiu que quer contar com dois velhos conhecidos em seu plantel. Trata-se de Fabrício Bruno e Gerson. O capitão do Flamengo, aliás, já trabalhou com o argentino em duas oportunidades e uma delas justamente no futebol francês – antes de regressar ao Rio de Janeiro.

O interesse por Fabrício Bruno existe antes mesmo da chegada de Jorge Sampaoli, visto que o Rennes havia tentado a contratação do zagueiro na última janela. Sem sucesso, o clube francês fechou com o senegalês Mika Faye, que defendia o Barcelona à época.

Jorge Sampaoli esteve na mira do Santos, que garantiu acesso à Série A 2025, antes de assinar com o Rennes. O técnico argentino chegou a um acordo com o clube francês até 2026 e teve sua contratação oficializada na noite da última segunda-feira (11).

Fabrício Bruno

O interesse do Rennes pelo zagueiro do Flamengo não surgiu com a chegada do argentino. Isso porque o clube francês teve uma proposta de 14 milhões de euros (cerca de R$ 85,7 milhões à época) recusada pelo Rubro-Negro na última janela. Fabrício Bruno, que deixou seu futuro no clube indefinido, tem contrato vigente até dezembro de 2028.

A passagem de Sampaoli fez muito bem a Fabrício Bruno. Titular absoluto no time do argentino, o zagueiro passou a ser monitorado mais de perto pela Seleção e figurou em convocações seguidas pouco depois da passagem de Sampaoli pelo Flamengo.

Sampaoli e Gerson

Gerson tem realizado sonhos de criança e se tornado ainda mais notável nesta segunda passagem pelo Flamengo. E apesar de ser um dos poucos remanescentes do histórico time de 2019, o capitão deixou o clube em julho de 2021 justamente a pedido de Jorge Sampaoli, antes de regressar para se tornar campeão como capitão pela primeira vez.

Encantado com o futebol do camisa 8, Jorge Sampaoli pediu a contratação de Gerson à diretoria do Olympique de Marselha entre junho e julho de 2021. O clube francês não mediu esforços para tê-lo e chegou a um acordo de 25 milhões de euros (R$ 162 milhões à época) mais aditivos junto ao Flamengo.

O auge da passagem de Gerson pelo futebol francês ocorreu justamente sob o comando de Sampaoli, que sou aproveitá-lo em uma função mais ofensiva em relação ao volante de 2019. Nessa função, o atleta anotou 11 gols e sete assistências em 48 jogos pelo clube. O período de ascensão ainda rendeu prêmios individuais ao camisa 8 da Gávea e uma convocação à Seleção Brasileira.

Retorno ao Flamengo

A saída de Sampaoli representou o início do fim da passagem de Gerson pelo Olympique. O brasileiro passou a ter problemas extracampo com o técnico Igor Tudor e pouco contribuiu para o esquema do comandante. Não demorou muito para o Flamengo entrar em cena e oficializar o retorno do ídolo rubro-negro, que ocorreu em janeiro de 2023.

Três meses depois, Gerson e Sampaoli estavam juntos novamente, mas dessa vez pelo Flamengo. O argentino teve uma breve passagem pelo Rubro-Negro, entre abril e setembro de 2023, mas soube novamente aproveitar o camisa 8 – um dos destaques da trajetória do comandante pelo Mais Querido.

