Augusto Melo não garante Ramón Díaz no Corinthians em 2025

Presidente do Timão, junto com o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, não confirmaram a permanência do treinador no ano que vem

O Corinthians não sabe quem será o seu treinador em 2025. Após o evento dos sorteios dos grupos do Campeonato Paulista, o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol do Timão, Fabinho Soldado, não garantiram a permanência de Ramón Díaz na próxima temporada. O argentino tem contrato válido até o final do ano que vem, mas ainda sem a certeza que continuará.

“A comissão técnica está fazendo o que imaginávamos. Ele tem contrato até 2025 e estamos focados nesta reta final. Aí sim vamos sentar e pensar em 2025. Nosso sonho era sair da zona de rebaixamento, vamos de degrau em degrau, se Deus quiser buscar uma Libertadores”, disse Augusto Melo, ao ser questionado sobre a permanência de Ramón Díaz.

Fabinho Soldado foi outro que desconversou sobre a permanência do treinador argentino. O diretor disse que o Corinthians está focado na reta final do Brasileiro, e o trabalho do técnico será reavaliado no fim da temporada.

“Damos todo apoio e temos total confiança para que continuem nos ajudando, e eles estão felizes. É um treinador vitorioso, experiente, e vamos continuar com esse trabalho focados para que a gente termine este ano muito fortes para, em 2025, o Corinthians voltar a disputar grandes títulos”, disse Fabinho Soldado.

O planejamento do Corinthians para 2025

Agora, respirando um pouco mais aliviado na tabela do Brasileirão, o Corinthians já começou a pensar um pouco mais em 2025. O clube visa contratações pontuais de atletas experientes para reforçar o elenco. A diretoria também trabalha na permanência de nomes, como Yuri Alberto, artilheiro do Timão no ano e que chamou a atenção do futebol europeu.

