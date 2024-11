Artilheiros do Brasileirão têm os piores números do mundo

O Campeonato Brasileiro avança rumo às rodadas finais com uma disputa aberta pelo título entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Há ainda a competição acirrada por vagas na Libertadores e pela permanência na primeira divisão. Enquanto sobra emoção, falta goleador que encha os olhos da torcida. E isso não é de agora. Levantamento inédito do “Torcedores.com” vasculhou as principais ligas nacionais da atualidade para descobrir em quais estão os artilheiros são mais eficientes. E descobriu que os artilheiros do Brasileirão possuem os piores números do mundo.

Metodologia

Para chegar a essa conclusão, foram analisados os números dos maiores goleadores de 16 ligas nacionais diferentes nos últimos dez anos – levando-se em consideração apenas competições de primeira divisão. As ligas contempladas no estudo foram as da Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal, Turquia, Holanda, Bélgica, Grécia, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos e Arábia Saudita.

Na análise, foi calculado o número de gols marcados por partida disputada do principal goleador da competição, de forma a padronizar o resultado diante do fato de as competições nacionais possuírem quantidades diferentes de jogos disputados por temporada. Em seguida, a média dos goleadores de cada temporada no período de dez anos foi calculada para se descobrir a média de gols dos artilheiros de uma liga nacional.

Os dados foram atualizados na última segunda-feira (11/11).

Brasileirão e os piores números de artilharia do futebol mundial

Os artilheiros do Campeonato Brasileiro fizeram, em média, 0,57 gol por partida no período considerado no levantamento, entre 2015 e 2024. Para se ter uma ideia, é quase metade dos números que os goleadores do Campeonato Saudita (0,96), do Alemão (0,95), do Francês (0,93) e do Espanhol (0,93) alcançaram no mesmo período.

Mesmo quando comparados aos goleadores de ligas nacionais consideradas mais fracas, os artilheiros do Brasileirão possuem números inferiores. A título de comparação, os artilheiros do Campeonato Argentino tiveram média de 0,69 gol por partida. Na Colômbia, 0,63. O mesmo número alcançado pelos artilheiros no Campeonato Mexicano.

A média de gols dos artilheiros nas principais ligas nacionais do mundo:

1 – Arábia Saudita – 0,96

2 – Alemanha – 0,95

3 – França – 0,93

4 – Espanha – 0,93

5 – Portugal – 0,83

6 – Itália – 0,82

7 – Inglaterra – 0,77

8 – Turquia – 0,77

9 – EUA – 0,74

10 – Holanda – 0,72

11 – Argentina – 0,69

12 – Bélgica – 0,69

13 – Grécia – 0,63

14 – México – 0,63

15 – Colômbia – 0,63

16 – Brasil – 0,57

Apenas um artilheiro do Brasileirão teve desempenho acima da média global

No recorte de todas as artilharias nas 16 ligas analisadas, nos dez anos contemplados pelo estudo, a média dos artilheiros é de 0,77 gol por partida disputada. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro tiveram média inferior à média global em nove de dez edições da competição. Gabigol, em 2019, marcou 0,86 gol por jogo disputado. Foi o único a superar a média geral.

A menor média é a deste ano, com Estêvão, do Palmeiras. Até o momento, o artilheiro do Campeonato Brasileiro soma 12 gols marcados, uma média de 0,44 por partida jogada.

Para se ter uma ideia, o polonês Lewandowski, na temporada 2020-2021, marcou 41 gols no Campeonato Alemão, jogando pelo Bayern de Munique, e conseguiu uma média de 1,41 gol por partida disputada na competição. Foi a maior média individual identificada no levantamento.

A média de gols por partida dos artilheiros do Brasileirão entre 2024 e 2015:

2024 – Estêvão (Palmeiras) – 0,44

2023 – Paulinho (Atlético-MG) – 0,55

2022 – Cano (Fluminense) – 0,68

2021 – Hulk (Atlético-MG) – 0,54

2020 – Luciano (São Paulo) – 0,56

2019 – Gabigol (Flamengo) – 0,86

2018 – Gabigol (Santos) – 0,51

2017 – Henrique Dourado (Fluminense) – 0,56

2016 – Pottker (Ponte Preta) – 0,45

2015 – Ricardo Oliveira (Santos) – 0,62

