Zagueiro Pablo, do Botafogo, deve ser devolvido ao Flamengo

Acometido por lesões, defensor disputou menos de 30 minutos com a camisa do Mais Tradicional

O zagueiro Pablo teve vida curta no Botafogo. Última opção para o setor, atrás dos suplentes Adryelson e Halter, o xerife deve, então, retornar ao clube com o qual tem contrato: o Flamengo. A informação é da “Rádio Tupi”. O jogador chegou ao Mais Tradicional, no início desta temporada, após o Estadual, por empréstimo de um ano.

Pablo foi a campo por somente 28 minuto, na goleada do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1, em abril, no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No mesmo jogo, em sua estreia, ele se machucou. Antes e depois daquela data, continuou tendo lesões. Na sequência, não ficou mais à disposição do técnico Artur Jorge.

Aos 33 anos, Pablo ainda treina com o elenco alcvinegro, mesmo sem o treinador bracarense o relacionar para os jogos. Sendo assim, por conta do custo-benefício, o Botafogo não vai renovar o empréstimo do zagueiro ou exercer a opção de compra. O próximo passo será, portanto, o devolvê-lo ao Flamengo.

Cria do Ceará, Pablo tem, aliás, passagens por Grêmio, Avaí, Ponte Preta, Bordeaux (FRA), Corinthians, Lokomotiv Moscou (RUS) e Flamengo. Pelo Timão, ganhou um Brasileirão (2017) e um Paulista (2017). Já pelo Rubro-Negro, sagrou-se campeão da Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022) e Carioca (2024).

O vínculo de Pablo com o Flamengo termina somente no fim de 2025.

