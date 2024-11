Ronaldinho Gaúcho participa da COP29, no Azerbaijão, para debate sobre clima

Astro do futebol mundial foi convidado pelo governo do país para marcar presença no Fórum anual da ONU para debater sobre o clima - (crédito: Foto: Reprodução)

A realização da COP29, conferência anual da ONU para debater medidas sobre mudanças climáticas, contou com a presença de membros de ONGs, jornalistas e de Ronaldinho Gaúcho. O astro do futebol mundial participa do evento, que ocorre nesta semana, como convidado do governo do Azerbeijão. Sabe-se que o astro estará na companhia de Adnan Ahmadzada – fundador e presidente da ABDA (holding de investimentos do país no extremo leste da Europa).

Ronaldinho já havia chamado atenção de internautas ao publicar um vídeo nas redes sociais em um avião. “Olá, Baku, Adnan, nós nos vemos em breve. Já já estou ai”, disse o Bruxo. Na sequência, o astro deu fim ao mistério do motivo para viagem ao Azerbaijão com uma foto em frente ao painel da COP29.

O evento ainda não anunciou a participação de Ronaldinho Gaúcho, e jornalistas tentam apurar em qual dos eventos da COP29 o ex-jogador estará presente. Mesmo sem a oficialização, funcionários responsáveis pelas credenciais encontraram um crachá com a foto e o nome completo do astro, Ronaldo de Assis Moreira. Seu irmão, Roberto de Assis Moreira, também terá acesso à Conferência.

Companhia e evento

O astro menciona o nome de Adnan Ahmadzada em seu vídeo de ida a Baku, local do evento, divulgado nas redes sociais. O empresário atua como presidente da ABDA (holding de investimentos do Azerbaijão) – o qual também é fundador – e se apresenta como ex-VP adjunto da Socar, Companhia Estatal de Petróleo da República do Azerbaijão.

O empresário chegou, inclusive, a compartilhar registros ao lado de Ronaldinho na chegada ao país.

ONGS de defesa do meio ambiente têm informações que o convite para Ronaldinho refere-se aos eventos de relações públicas. O encontro em questão está relacionado a empresas de petróleo e gás – vilões do aquecimento global. O astro do futebol mundial tem histórico de visitas e amizades à maior região produtora do recurso natural não renovável do planeta.

Cop29

A cúpula climática anual da ONU começou na última segunda-feira (11) e há um clima de tensão referente às negociações sobre finanças e comércio. Países, que estão representados por seus principais governantes, reivindicaram suas demandas por financiamento climático após desastres recentes. Autoridades esperam resolver a questão do acordo para até US$ 1 trilhão em financiamento anual para países em desenvolvimento.

O primeiro passo ocorreu ainda na segunda-feira (11) com aprovação de regras para um mercado de carbono global sob Acordo de Paris. A Conferência, vale destacar, reúne 198 países e tornou-se o principal fórum internacional para negociações climáticas.

Ambientalistas, contudo, estão fazendo duras críticas ao Fórum no Azerbaijão – visto que o país vai na contramão do objetivo da COP. O local não reconhece o compromisso de reduzir produções de combustíveis fósseis.

Críticas a Ronaldinho Gaúcho

A relação de Ronaldinho à maior região produtora de petróleo do planeta causa incomodo em ambientalistas. Acontecem duras críticas às operações de relações públicas que grandes produtores do recurso natural não renovável estão fazendo para “melhorar sua imagem”.

“Isso também vale para Cristiano Ronaldo, que está jogando na Arábia Saudita. O Ronaldinho Gaúcho aparece como mais um personagem dessa lista de personalidades cooptadas pela indústria do petróleo para ajudar na imagem deles”, disse Claudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima.

O Bruxo participou recentemente, entre 2020 e 2021, de amistosos nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Eles têm investido pesado no futebol desde a realização da Copa do Mundo 2022. À época dos amistosos, antes mesmo da realização do Mundial, Ronaldinho chegou a ser recebido por líderes políticos locais.

