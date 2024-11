Marcos Braz discute últimos dias de Gabigol no Flamengo com empresário

Atacante tem contrato com o Rubro-Negro até dia 31 de dezembro de 2024 e já tem acordo fechado com o Cruzeiro - (crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Os últimos dias de Gabigol no Flamengo estão sendo definidos pelo empresário do jogador Junior Pedroso e Marcos Braz, vice-presidente do clube. Os dois se reuniram na manhã desta quarta-feira (13) para conversar sobre os últimos acontecimentos e também discutir como vai ser essa reta final do atacante no Rubro-Negro.

Fora da partida desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro por atos de indisciplina, Gabigol estará presente no Maracanã como torcedor. A princípio, ele assistiria o jogo do setor norte, onde as torcidas organizadas do Flamengo ficam. No entanto, por questões de segurança, o atacante vai ficar no camarote.

Além do confronto contra o Galo, o Rubro-Negro tem mais cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ainda existe a possibilidade do jogador atuar em algum jogo nesta temporada e fazer sua despedida oficial.

ídolo do Flamengo, Gabigol anunciou após a conquista da Copa do Brasil no último domingo (10) que deixaria o clube carioca. O atacante vai ser jogador do Cruzeiro a partir do ano que vem.

Pelo Rubro-Negro, o jogador conquistou 13 títulos: são duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. Até o momento, o jogador soma 304 partidas e 160 gols com a camisa rubro-negra.

