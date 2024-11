Diretoria do Corinthians desconversa sobre Róger Guedes: ‘Não tem nada’

Nos últimos dias, a torcida do Corinthians ficou fervorosa com um possível retorno de Róger Guedes ao clube. Contudo, as chances são remotas. Quem garante é o próprio presidente do Timão, Augusto Melo. Em entrevista após os sorteios dos grupos do Paulistão, o mandatário afirmou que não existe nada entre o Alvinegro e o atacante.

“Não tem nada de Róger Guedes. Isso é coisa que vem da mídia. Não tem nada (de saída) do Yuri Alberto. É coisa que vem da mídia. Estamos muito focados na reta final. E por que não no ano que vem sentar com os patrocinadores, a estrutura que estamos montando, equacionando nosso débito, para trazer nomes importantes”, disse Augusto Melo.

Contudo, as chances de Róger Guedes voltar são muito pequenas. Afinal, o atacante tem contrato com o Al-Rayyan até o fim de 2027 e um dos maiores salários do país. No ano passado, o clube qatari desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões na cotação da época) para contratar o jogador. Assim, seria necessário um grande aporte financeiro para ter o atleta.

Por sua vez, o aspecto financeiro do Timão não é dos melhores. Em dificuldades de pagar salários e manter as contas em dia, o Corinthians não deve fazer grandes investimentos no próximo ano. Pelo contrário, a diretoria deve apostar na manutenção de alguns atletas para manter a equipe competitiva.

Os planos do Corinthians para 2025

No momento, os planos do Corinthians no setor ofensivo gira em torno de Memphis Depay e Yuri Alberto. A dupla vem atuando muito bem nesta reta final de temporada e deve ser a aposta para 2025. O objetivo da diretoria é reforçar o setor. Por isso, estão no radar a renovação com o paraguaio Romero e um novo centroavante, já que Pedro Raul não engrenou em 2024.

Além disso, o cenário esportivo distancia o Corinthians de grandes contratações. Neste momento, o Corinthians teria o Paulistão, o Brasileiro e a Sul-Americana para disputar em 2025. Contudo, uma classificação para a Libertadores, que consequentemente também daria uma vaga na Copa do Brasil, poderia atrair outros jogadores, como Róger Guedes.

