Parceira de Luciano Huck chega a acordo com Record para o Brasileirão

A Magalu, empresa que já patrocinava o programa de Luciano Huck, o “Domingão do Huck”, na TV Globo, busca expandir sua marca para o futebol. Porém, não acertou um acordo com a emissora da família Marinho, mas, sim, com a Record. Assim, a sua marca será exibida pelo canal durante as transmissões do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

A empresa não rescindiu o acordo com a atração de Luciano Huck. Ou seja, vai ser protagonista de uma situação curiosa: haverá a exposição de sua marca em duas emissoras distintas e concorrentes no mesmo horário, a partir de 2025.

Afinal, os jogos do Campeonato Brasileiro a serem transmitidos pelo canal de Edir Macedo vão coincidir com o programa “Domingão do Huck”. No caso, ao fim das tardes de domingo, a partir das 18h30 (de Brasília).

A propósito, a companhia de Luiza Trajano volta a ser patrocinadora no futebol após dez anos. Isso porque a última vez que tal situação ocorreu foi em 2015, exatamente em partidas da Série A exibidas especificamente pela Globo.

Aline Queirantes, diretora de marketing da Magalu, citou as razões de terem adquirido as cotas de patrocínio da Record para o próximo Campeonato Brasileiro.

“O futebol é paixão nacional e estamos em todo o Brasil com nossas mais de 1.200 lojas e nosso e-commerce. Chegar aos lares brasileiros por meio desse patrocínio reforça nosso posicionamento de marca e nos aproxima ainda mais dos nossos clientes”, esclareceu a representante da companhia.

Record recupera investimento em direitos de transmissão com patrocínios

Após o acerto com a Magalu, a Record passa a ter sete patrocinadores para a Série A. Deste modo, a emissora de Edir Macedo tem somente um espaço vago a ser vendido.

Apesar disso, com os acordos já com as outras empresas, como a Heineken, a Record já recuperou o seu investimento para adquirir os direitos de transmissão da Série A com o retorno publicitário.

Vale relembrar que o canal vai desembolsar cerca de R$ 215 milhões por 38 partidas do Campeonato Brasileiro. A parceria teria início no próximo ano e será válido até 2027.

Quebra de dominância da Globo

Com esta mudança de cenário, a Globo perde a hegemonia em transmissões de jogos da Série A depois de nove anos. A última ocasião em que a emissora da família Marinho compartilhou a transmissão do Campeonato Brasileiro foi em 2015. Na época, fez um sublicenciamento dos direitos de transmissão para a Band.

A Globo conta com um acerto com a Libra, um dos blocos representantes de clubes o qual tem como integrantes o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, para a exibição de suas partidas. A companhia de comunicação ainda tem tratativas com a Liga Forte União, mas para plataformas pagas.

A Record definiu que vai transmitir as partidas nas noites de quarta, às 20h, e aos domingos a partir das 18h30. Em seu portfólio, a emissora de Edir Macedo ainda tem os direitos de exibir o Campeonato Paulista. Isso porque houve renovação do contrato até o final de 2029.

A Liga Forte União agrega Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude como times que disputam a Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR, de divisões inferiores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.