Maurício comenta recuperação e pede intensidade do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Bahia nesta quarta-feira (13/11). As equipes se enfrentam no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, às 18h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades na última partida do Verdão, o meia Maurício deve seguir no time titular de Abel Ferreira.

O jogador sofreu uma lesão no joelho direito nos últimos meses que poderia tirá-lo do restante da temporada. Contudo, o meia-atacante recuperou-se rapidamente e foi titular contra o Grêmio, na última rodada. Agora, ele espera engatar uma sequência para ajudar o Verdão na briga pelo Brasileiro.

“Foi um dia difícil para mim, lembro até hoje que era uma sexta-feira normal e estávamos fazendo um campo reduzido. Um momento duro, pensei que seria uma lesão pior, todos pensaram. Foi um momento de aflição, mas sempre acreditei que poderia não ser nada. Comecei a rezar, a pedir a Deus que não fosse nada grave. Foi um dia longo para fazer exames e descobrir o que tinha acontecido”, disse Maurício, que prosseguiu:

“Mas, graças a Deus, não foi uma lesão tão grave e minha recuperação foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a todos os funcionários, os fisioterapeutas, os médicos, porque foi uma recuperação muito rápida. Não esperávamos que eu pudesse voltar tão rápido e tão bem como eu voltei. Só tenho a agradecer por esse livramento e poder voltar e contribuir”, completou.

Maurício quer intensidade do Palmeiras também fora de casa

Por fim, o meia elogiou a intensidade do Palmeiras contra o Grêmio, na qual a equipe criou muitas chances, apesar de ter vencido por apenas 1 a 0. Assim, Maurício espere que esta entrega siga nos próximos dois jogos do Verdão contra Bahia e Atlético Goianiense, que serão fora de casa.

“Em casa, sempre precisamos jogar para ganhar, é o nosso ponto forte. Demonstramos isso no começo do jogo já, com bastante volume, intensidade e finalizações. Foi uma vitória importante para pensarmos jogo a jogo, é um campeonato difícil e uma briga disputada. Vamos jogo a jogo até o final”, falou o jogador, que seguiu:

“A cabeça de todos está boa, estamos trabalhando com bastante intensidade. Sabemos que vamos ter dois jogos fora muito importantes. Temos de trabalhar forte e estudar o adversário para conquistar os três pontos contra o Bahia e o Atlético-GO”, concluiu.

