Corinthians: Memphis Depay curte folga na ‘quebrada’ em São Paulo

Memhpis Depay, do Corinthians, esteve no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André, para curtir uma festa com os locais - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O atacante Memphis Depay segue mostrando que já é mais um no ‘bando de loucos’ do Corinthians. Durante a folga do elenco devido à Data Fifa, o holandês esteve no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André. Em vídeos, o camisa 94 aparece à vontade em meio à centenas de curiosos e fãs.

De acordo com relatos nas redes sociais, Memphis participou de uma festa no local. Nas imagens, o atacante aparece de camisa regata, bermuda e chinelos. Além de fotos e autógrafos, o holandês cantou músicas do Corinthians, conversou com torcedores e até atualizou o penteado.

Anteriormente, Memphis já havia feito um ‘rolê aleatório’. Há pouco mais de um mês após, ele curtir uma folga em Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O holandês vem demonstrando interesse pela cultura do país, assim como arrisca algumas palavras em português.

Memphis e os outros jogadores do Corinthians se reapresentam nesta semana para dar início a preparação visando o jogo contra o Cruzeiro, no dia 20. O duelo acontece na Neo Química Arena, às 11h, pela 34ª rodada do Brasileiro. Com 41 pontos, o Timão busca encerrar de vez o risco de rebaixamento.

Confira os registros:

Memphis Depay nos braços da Fiel!#Corinthians pic.twitter.com/iwggwfDt3T — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) November 12, 2024

objetivo concluído de Corinthians e Esportes da Sorte. Memphis Depay é uma potência de marketing pic.twitter.com/4ZrfxvLL7V — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) November 12, 2024

Que vídeo sensacional do Memphis Depay, a quebrada aqui só fala desse dia pic.twitter.com/1ZaIc61lCM — Daniel (@Daniel_Giibii) November 13, 2024

