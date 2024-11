Ex-árbitro brasileiro revela ameaça de ‘pena de morte’

O ex-árbitro Sálvio Spínola revelou que já sofreu uma ameaça de morte em uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O agora comentarista de arbitragem disse que o presidente do Equador fez um pronunciamento público posteriormente a um jogo contra o Uruguai, apitado pelo brasileiro. Na época, a autoridade máxima do país sul-americana jurou Sálvio em rede nacional.

De acordo com o ex-árbitro, as duas seleções lutavam por vaga na Copa de 2010, que foi disputada na África do Sul. Já nos minutos finais da partida, Sálvio assinalou um pênalti para o Uruguai quando a partida estava empatada, resultado que classificava o Equador, que atuava em casa.

“O assistente falou para mim: ‘torce para o Forlan chutar para fora ou a gente não sai vivo daqui’. Forlan fez o gol, Uruguai vence por 2 a 1, última rodada das eliminatórias e o Equador ficou fora da Copa. (…) Apanhei de câmera objetiva. Os fotógrafos entraram no campo e me batiam com as câmeras. No hotel não podia nem pedir comida. Na TV, o presidente: ‘onde está esse árbitro brasileiro que estou decretando pena de morte pra ele’. Para sair do país foi uma loucura. Acionei o Itamaraty, a FIFA, a CBF. Ninguém me deu assistência. Quem me ajudou foi um amigo árbitro do Equador, porque tinham retido meu passaporte”, revelou em entrevista ao ‘Alt Tabet’, do Uol.

Salários dos árbitros no Brasil

Na conversa, Sálvio Spínola também falou sobre a questão salarial dos árbitros no Brasil. Ele revelou que apenas um pequeno grupo seleto recebe remuneração elevada.

“Os cinco principais árbitros do Brasil ganham por ano R$ 250 mil, os demais não. Não é só a questão financeira, o problema é que isso é seleto, para poucos. O mais importante é a segurança jurídica e financeira. O pior desse cenário é que você perde talentos. Vi várias pessoas competentes que abandonaram o futebol porque não tem segurança (na profissão de árbitro)”, completou.

Quem é Sálvio Spínola?

Sálvio Spínola foi um dos principais árbitros do Brasil nos anos 2000. Esteve em atividade entre 1996 e 2011, integrando o quadro da Fifa por seis anos. Ele apitou a final da Copa América de 2011. Além disso, esteve no apito no segundo jogo decisivo da Copa do Brasil de 2011.

Atualmente, Sálvio é comentarista de arbitragem.

