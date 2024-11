Atlético: Arana sofre lesão com a Seleção Brasileira e fica fora de treino

Lateral-esquerdo do Atlético e da Seleção Brasileira sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino do grupo de Dorival Jr - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como se não bastasse a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo e a necessidade de lutar nos tribunais contra uma série de penalidades devido aos tumultos e confusões na Arena MRV, a torcida do Atlético agora enfrenta outra preocupação: o lateral Guilherme Arana. O jogador está com a Seleção Brasileira durante a Data-Fifa, mas se lesionou durante um treinamento.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Arana ficará fora dos próximos treinos devido a uma entorse no tornozelo direito. A lesão ocorreu durante as atividades de terça-feira (12), no Estádio Mangueirão, em Belém.

Ele vai ser poupado, mas viajará com o restante da delegação para o jogo contra a Venezuela, na quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, em Monagas.

Após o compromisso contra a Venezuela, a seleção segue para a Bahia, onde, no dia 19 de novembro, enfrenta o Uruguai, na Arena Fonte Nova. O jogo é pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, às 21h45 (de Brasília).

Para os atleticanos, porém, o mais importante é saber a condição de Guilherme Arana. Afinal, o time mineiro tem uma final da Copa Libertadores contra o Botafogo, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires.

