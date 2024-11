Thiago Maia passa por susto em treino do Internacional

O meio-campista Thiago Maia sofreu um susto durante treinamento do Internacional, nesta quarta-feira (13), no CT Parque Gigante. Isso porque ainda durante aquecimento, o volante alegou um incômodo no joelho direito. Na ocasião, ele realizava a atividade ao lado do atacante Wesley e foi rapidamente atendido pelos médicos do clube. Apesar da situação inesperada, o atleta não precisou deixar o treino, até porque recebeu uma proteção no local.

O elenco se reapresentou, na tarde da última terça-feira (12), ou seja, esta já é a segunda atividade de preparação do Colorado visando seu compromisso seguinte. No caso, o embate com o Vasco. Roger Machado provavelmente vai contar com o retorno do experiente volante Fernando, após se recuperar de lesão na panturrilha direita. Vale ressaltar que o jogador participou dos dois treinos do Inter até aqui.

Em contrapartida, o Colorado teve algumas baixas no treinamento desta quarta-feira (13), que não estavam nos planos. Tratam-se do meio-campista Bruno Tabata e do atacante Wanderson. A dupla foi titular no último compromisso da equipe, a vitória sobre o Fluminense, mas cumpriu programação de controle de carga. Mesmo neste processo, nenhum deles causa apreensão na comissão técnica para o próximo jogo após o fim da data Fifa.

Além disso, o goleiro Anthoni e o meio-campista Hyoran também não estiveram presentes na atividade desta quarta-feira no campo. A ausência se explica porque ambos sofreram uma pancada na reapresentação do grupo. Os dois realizaram somente trabalhos na academia do CT Parque Gigante. Os outros desfalques dizem respeito aos três jogadores convocados para as suas seleções. O goleiro Rochet está a serviço do Uruguai, Borré vai defender a Colômbia e Valencia, o Equador, nos compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas.

Internacional faz planejamento logístico para retorno da Série A

O compromisso seguinte do Internacional será diante do Cruz-Maltino, no dia 21 de novembro, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha permanece com uma sequência de 14 partidas invicta no torneio e já organizou um planejamento logístico para contar com o retorno dos atletas convocados. O trio tem seus últimos compromissos com suas seleções no dia 19. Desta forma, a presença entre os relacionados vai depender da minutagem que vai na data Fifa, além do desgaste e tempo de trajeto na volta ao Brasil.

