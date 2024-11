Botafogo inicia venda de ingressos para partida contra o Vitória

Os ingressos para Botafogo e Vitória estão disponíveis. O Alvinegro abriu as vendas nesta quarta-feira (13), para o último confronto no Nilton Santos antes das partidas decisivas contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e a decisão na Libertadores.

O jogo será no dia 23 novembro, às 19h30, pela 35° rodada do Campeonato Brasileira. Assim, será a ‘despedida’ da torcida com a equipe em busca do título inédito na Libertadores. Além disso, dependendo dos próximos resultados, o Alvinegro pode chegar no último jogo no Nilton Santos, pela 38° rodada, já campeão do Brasileirão, ou seja, pode ser a última partida antes de dois títulos do clube carioca nesta temporada.

A prioridade da venda é para os sócios, de acordo com as prioridades. O Plano Glorioso já pode adquirir a entrada. Por outro lado, o Plano Alvinegro abre nesta quinta-feira (14) às 10h, seguido do Plano Preto, na sexta-feira (15) às 10h e por fim, o Plano Branco, no sábado (16), às 10h. Já na segunda-feira (18), ficará disponível para o público geral.

Dessa forma, os valores para o público geral ainda não foram divulgados, uma vez que só terá comercialização se não esgotar antes. Por outro lado, o ingresso sai gratuito para os planos Glorioso e Alvinegro, e fica entre R$ 16 e R$ 125 para os demais (veja abaixo).

O Botafogo, portanto, é líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos. Dessa forma, o clube carioca tem quatro de vantagem com o segundo colocado, Palmeiras.