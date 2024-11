Flamengo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Flamengo e Atlético acabaram de decidir a Copa do Brasil (deu Fla pentacampeão do torneio). Nesta quarta-feira (13/11) fazem novo embate. Mas será, desta vez, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro aparece com 58 pontos em 32 jogos e está em quinto lugar e ainda luta pelo título. Por outro lado, o Galo soma 41 pontos em 31 partidas e ocupa apenas a 11º colocação, tenta subir na tabela para vislumbrar a zona de Libertadores.

O Flamengo, mesmo sem Gabigol e com muitos desfalques, também vê a partida com um caráter “festivo”. Afinal, ocorrerá a entrega das faixas aos jogadores campeões da Copa do Brasil. E a Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 18h30, com a Jornada Esportiva sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Cleyton Santos estará nos comentários deste Flamengo x Santos, pelo Brasileirão. Já Will Fereira estará com as reportagens. Não deixe de conferir este jogo a partir das 18h30. Para isso, basta clicar na arte acima.

