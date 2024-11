Jornalista detona Gabigol, do Flamengo: ‘Maior mala do futebol’

Gabigol, do Flamengo, foi alvo de críticas do jornalista Milton Neves pela postura dentro e fora de campo - (crédito: Foto: Wagner Meier/Getty Images)

O jornalista Milton Neves não poupou críticas para Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo. Após nova polêmica com o anúncio da saída do Rubro-Negro e o afastamento da partida contra o Atlético-MG, o jogador foi chamado de “maior mala do mundo” pelo experiente profissional.

De acordo com Milton Neves, a postura do camisa 99 mostra pouca preocupação com os seus companheiros de Flamengo e o próprio clube.

“Gabigol realmente se acha maior do que o Flamengo! Com todo respeito ao Serginho Chulapa, ao Almir Pernambuquinho e ao amigo Edmundo, mas Gabigol é a maior mala do mundo da bola! Chato, arrogante, deslumbrado, metido e presunçoso. Não vale a pena tê-lo em um elenco”, disse o jornalista, em sua coluna no Uol.

Torcedor do Santos, Milton Neves se mostrou contrário ao desejo da equipe da Vila Belmiro pelo retorno de Gabigol.

“Torço muito para que o meu Santos não cometa esta enorme bobagem”, revelou.

Saída de Gabigol do Flamengo

Após o título do Flamengo na Copa do Brasil, Gabigol anunciou que disputara sua última final pelo Rubro-Negro. O jogador tem contrato até o fim do ano com a equipe carioca. Seu provável destino é o Cruzeiro, mas o Santos ainda tenta convencer o atacante a voltar ao clube que o revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.