Venezuela x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Hora de iniciar a última Data Fifa de 2024. E, nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), é a vez da Seleção Brasileira enfrentar a Venezuela, fora de casa, em Maturín, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026. Em quarto, o Brasil (16 pontos) quer seguir a boa fase recente para subir ainda mais na tabela e se afastar dos times fora do G6. Já a Venezuela, em oitavo, com 11 pontos, visa manter a invencibilidade em casa para seguir sonhando com a vaga inédita ao Mundial.

O confronto conta com importantes ingredientes, como o retorno de Vini Jr à Seleção após perder a disputa pela Bola de Ouro e também o duelo entre jogadores do Botafogo: Savarino pelo lado venezuelano e Igor Jesus/Luiz Henrique (este, no banco) do lado brasuca.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV fechada através do SporTV. Já na TV aberta, a Globo fica a cargo de transmitir o duelo.

LEIA MAIS: CBF divulga numeração da Seleção para os próximos jogos. Saiba quem será o 10

Como chega a Venezuela

Uma das seleções que ainda não perdeu em casa na atual Eliminatórias, a Venezuela vê no fator mando de campo um componente importante para buscar pontuar contra o Brasil. Por outro lado, a Vinotinto já não sabe o que é vencer há cinco partidas, com dois empates e três derrotas no período. O último triunfo foi na Copa América, em goleada por 3 a 0 sobre a Jamaica.

Já pelas Eliminatórias, já são seis jogos sem vencer (4E/2D). O último triunfo foi exatamente em casa, diante do Chile: 3 a 0, em outubro de 2023. Sem poder contar com o técnico Fernando Batista à beira do campo (está suspenso por amarelos), a Venezuela deve vir com duas mudanças em relação ao time que perdeu por 2 a 1 para o Paraguai, na última rodada.

Assim, é possível que o auxiliar Leandro Cufré leve a campo José Martínez para o lugar de Soteldo, enquanto Eduard Bello atuaria na vaga de Machís. Ele faria trio, então, ao lado de Savarino e Rondón no ataque.

Como chega o Brasil

Vivendo seu melhor período desde que assumiu a Seleção Brasileira, vindo de três vitórias nos últimos quatro jogos, o técnico Dorival Jr terá um grande reforço. Afinal, Vini Jr, desfalque na última Data Fifa por lesão, está de volta e será titular. O próprio comandante confirmou a escalação, aliás, em coletiva nesta quarta (13), véspera da partida.

Assim, a entrada do craque do Real Madrid na vaga de seu companheiro de time, Rodrygo, lesionado e cortado da convocação, é a única mudança em relação à última partida do Brasil. Foi em goleada por 4 a 0 sobre o Peru, dia 15 de outubro, em Brasília, pela décima rodada das Eliminatórias da Copa.

A Seleção vem na quarta posição, com 16 pontos, e pode dar um importante passo rumo à Copa do Mundo de 2026. Em caso de vitória, a Canarinho pode abrir até oito pontos para o oitavo colocado (o sétimo vai para a repescagem), dependendo, assim, da combinação de resultados da rodada.

VENEZUELA x BRASIL

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Maturín, em Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ramírez e Navarro; Herrera, José Martínez e Cásseres; Savarino, Bello e Rondon. Técnico: Leandro Cufré (Auxiliar)

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Onde assistir: SporTV e Globo

