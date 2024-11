Corinthians consegue fiador e dá passo importante para finalizar compra de Hugo Souza

O Corinthians deu um passo importante para adquirir em definitivo o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado até o fim da temporada. O Timão conseguiu se acertar com um fiador, ainda não revelado, para possivelmente bancar à vista o pagamento pelo jogador, segundo o “ge”.

O clube do Parque São Jorge já exerceu a cláusula de compra ao comunicar os cariocas sobre a intenção de fechar com o arqueiro. O valor acordado no contrato de empréstimo é de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Dessa maneira, no fechamento do negócio, o Corinthians pagaria em quatro vezes, com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026.

Inicialmente, o Flamengo recusou o fiador apresentado pelo Timão. Assim, o clube paulista teve que pagar R$ 500 mil para ter o Hugo Souza contra o Rubro-Negro na semifinal da Copa do Brasil, que terminou em 0 a 0 e com a classificação da equipe da Gávea.

Esse imbróglio gerou certo atrito na relação entre os dois clubes. O Flamengo rejeitou a Brax como fiadora da negociação por Hugo Souza. Afinal, foi a mesma empresa que ajudou a levar o lateral-direito Matheuzinho do Ninho do Urubu para o Parque São Jorge. No entanto, os paulistas atrasaram uma parcela e seguem com o débito, fato que o Rubro-Negro não quer passar novamente.

Corinthians segue otimista com desfecho positivo

Pelo lado corintiano, segue o otimismo para a compra dos direitos econômicos do goleiro. O Timão está apoiado no contrato de empréstimo com as cláusulas definidas no compromisso.

Porém, tem somente até o dia 30 de novembro para fechar a negociação no valor e nos termos previstos no vínculo de empréstimo. Caso não consiga chegar a um entendimento até a data prevista, as tratativas voltam ao estágio inicial, e outros clubes podem entrar na briga.

