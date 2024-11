Payet e Coutinho treinam com elenco do Vasco

O treino do Vasco desta quarta-feira (13), sobre forte chuva no CT Moacyr Barbosa, contou com presenças importantes. Dimitri Payet, ausência contra o Fortaleza, no último sábado (9), participou da atividade, assim como o também meia Philippe Coutinho.

O francês não viajou à capital cearense, onde o Vasco perdeu por 3 a 0 para o rival tricolor, por conta de um desconforto muscular. Exames, porém, não detectaram lesão no atleta, que voltou a treinar nesta quarta, como mostram as imagens publicadas pelo clube (veja ao fim da matéria).

Coutinho, por sua vez, até atuou contra o Leão, entrando na reta final do jogo – aos 26′ da etapa complementar. Anteriormente, no entanto, ele foi ausência de duas partidas consecutivas: contra Bahia e Botafogo.

Assim, a tendência é que ambos estejam à disposição do técnico Rafael Paiva para o restante da temporada. Isso, é claro, desde que eles não sofram novas lesões. Desde que Coutinho chegou, os dois estiveram poucas vezes aptos a atuar ao mesmo tempo, fazendo uma espécie de rodízio.

O camisa 11 cruz-maltino tem 13 partidas desde que retornou, em julho, sendo sete como titular e seis entrando como reserva. Até o momento, foram dois gols do jogador, que ainda não conseguiu emplacar uma sequência dentro do Vasco. Já Payet fez 36 jogos (27 como titular e nove como reserva) e participou de 14 gols, sendo o segundo jogador mais envolvido com bolas na rede no elenco em 2024, atrás apenas de Vegetti (22).

