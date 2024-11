Vitão, sobre a Seleção Brasileira: ‘Nós que jogamos no Sul temos que fazer o dobro’

O jogador do Internacional afirmou haver uma dificuldade de reconhecimento da Seleção com os atletas que atuam na região - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com boas atuações na campanha do Internacional no Brasileirão, Vitão se tornou um dos destaques da equipe na temporada. O zagueiro de 24 tem o sonho de atuar pela Seleção Brasileira, mas o atleta acredita que os jogadores que atuam no Sul têm mais dificuldades para um reconhecimento.

“Nós que jogamos no Sul temos que fazer o dobro para ter reconhecimento. Alan Patrick, por exemplo, se tivesse no eixo com certeza estaria na Seleção, vem sendo nosso protagonista. Se tivesse acontecido minha ida para Europa, acho que estaria no radar, sou novo, passei por todas as seleções de base”, desabafou o atleta.

O defensor quase deixou o Colorado na janela europeia, em agosto deste ano, para o futebol espanhol. A negociação com o Betis desandou após ficar por detalhes de ser concluída. Agora, há um possível interesse do Napoli pelo jogador, mas Vitão destacou seu foco no time brasileiro.

“Sou jogador do Inter, tenho contrato, a felicidade que sinto em estar aqui. Vi essas notícias, mas não chegou nada em mim, não estou sabendo. Não é novidade que sou feliz aqui e espero conquistar grandes coisas aqui”, garantiu o zagueiro.

Reta final do Brasileirão

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Internacional está em busca de uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2025. O time do Rio Grande do Sul se encontra na quinta colocação, somando 59 pontos. Após a Data Fifa, vai encarar o Vasco, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do torneio nacional.

