Scarpa define ???jogo mental’ do Atlético após empate com o Flamengo

Meia também destaca 'coragem' do Galo após perder no fim de semana pela final da Copa do Brasil, na Arena MRV

Gustavo Scarpa definiu como “jogo mental” para o Atlético o duelo com o Flamengo nesta quarta-feira (13). Os times empataram por 0 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele pontou a partida de domingo, que culminou no vice-campeonato da Copa do Brasil.

“Jogo muito mental, de muita coragem também, que a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota no fim de semana”, iniciou Scarpa, em entrevista pós-jogo ao Premiere.

“Jogo com dois tempos distintos, a gente praticamente só defendeu no primeiro tempo, no segundo tempo a gente sofreu alguns contra-ataques, mas criamos mais do que eles, precisávamos ter aproveitado”, acrescentou Scarpa.

O Galo agora voltará a campo no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). Em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, o time visitará o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.

Apesar do restante da Série A, o Galo tem um foco: a final da Copa Libertadores. O Atlético decidirá o torneio contra o Botafogo, às 17h, em 30 de novembro, sábado, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, Argentina.

