Filipe Luís explica escolha por David Luiz em pênalti: ‘Tenho confiança’

Após comentar o corte de Gabigol pelo Flamengo, o técnico Filipe Luís iniciou a coletiva para analisar o empate com o Atlético, pela 33ª rodada do Brasileirão. E um dos temas foi a escolha por David Luiz cobrar o pênalti no primeiro tempo. O defensor, porém, desperdiçou a oportunidade. O treinador explicou a decisão.

“Participo de todas as escolhas do meu time. Até os arremessos de lateral. O David Luiz e o Alcaraz eram os dois batedores de hoje. O David treina pênalti todos os dias. Tem uma média de acertos incrível. Acredito que o Everson conhecia ele, algo assim. Mas isso é absolutamente normal. O Charly poderia ter errado o pênalti. Todos estão sujeitos a isso. Eu tenho confiança nos batedores que eu escolho. Vejo ele treinar e sei da capacidade que ele tem. Ele bateu pênalti em final de Champions League”, declarou.

Mesmo com um empate sem gols, Filipe Luís fez questão de elogiar o desempenho do time e afirmou ter ficado satisfeito com o que viu em campo.

“Foi um jogaço do meu time. Saí extremamente satisfeito porque eu criei um modelo de jogo em que o torcedor se sinta representado. De atacar a todo momento, vertical, que tenha chances de gol. E eu vi esse modelo sendo representado por esses jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, nunca tinham jogados juntos. Foram muitas chances para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou, mas o futebol é assim.

Outros trechos da coletiva de Filipe Luís

Esquema de três zagueiros: “Eu coloquei essa estrutura pelos jogadores que tinham, os atletas que estavam disponíveis para o jogo de hoje. Esse era o melhor sistema e que combinava muito com a forma para pressionar o jeito que o Atlético joga. E funcionou muito. No primeiro tempo, praticamente não vi o Atlético não nosso campo. Enquanto duraram as pernas, porque o jogo é feito de fases. A gente fez essa fase durar mais do que o normal, por 60, 65 minutos. Mas, claro, que depois isso muda, eles melhoraram, tiveram suas chances. Fiquei muito feliz porque não vinham jogando muito, sem ritmo, e fizeram um jogo muito bom”, destacou.

Cinco partidas para o fim: “Primeiro, faltam cinco jogos, como você falou. Eu penso, e juro pra você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é meu pensamento. Então, o que eu vou implementar, no meu modelo de jogo, que é muito similar ao DNA que a torcida exige. Quero ver ele refletido no campo como foi o jogo de hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai me manter no cargo aqui é ganhar. Eu vou fazer de tudo pra continuar aqui ganhando, vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores, que acabavam de ser campeões.”

Situação de uruguaios: “O Arrascaeta não volta esse ano. Mas na volta das férias vai estar disponível com certeza. É uma cirurgia simples. O De La Cruz acredito que volte esse ano. Minha esperança é que ele esteja contra o Cuiabá.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.