Mané Garrincha ou Pacaembu? São Paulo estuda alternativas na ausência do Morumbis

O São Paulo tem alguns shows marcados para o estádio do Morumbi na próxima temporada e, por isso, sabe que precisará mudar algumas partidas para outros locais, já considerando alternativas para quando não tiver sua casa disponível.

Aliás, um estádio que o Tricolor Paulista pode utilizar é o do Pacaembu, que deve reabrir no início de 2025. Embora tenha assinado um termo com a intenção de atuar no local, o São Paulo não cogita assumir a administração. O Mané Garrincha, em Brasília, também aparece como alternativa e foi onde o time venceu o Corinthians no Brasileirão deste ano.

Um dos motivos que desagrada o São Paulo em atuar no Pacaembu é o fato de o estádio ter grama artificial, o que não agrada à diretoria do clube paulista. O presidente Julio Casares falou sobre as possibilidades de locais para jogos em 2025.

“Temos um acordo, assinado logo que conseguiram a concessão, para termos jogos no Pacaembu. Eles terão grama sintética. Faremos uma avaliação, porque o São Paulo prefere grama natural. Temos uma garantia de que, se for necessário usar o Pacaembu, nós poderemos utilizá-lo, com uma quantidade determinada de jogos. Mas analisaremos. Acreditamos na grama natural”, disse Casares durante evento do sorteio do Paulistão de 2025.

O estádio do Morumbi receberá um show da cantora Shakira em 13 de fevereiro. Em novembro, nos dias 22 e 23, o local será palco da banda Oasis.

