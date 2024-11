Adriano Imperador se emociona durante o lançamento de sua biografia no Rio de Janeiro

Fãs comparecem em livraria no Rio de Janeiro para prestigiar o ex-jogador, ídolo do Flamengo e da Inter de Milão, da Itália - (crédito: Foto: instagram )

Adriano Imperador lançou, nesta quarta-feira (13), sua biografia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O livro conta a trajetória do ex-atacante, desde a infância, quando morava na Vila Cruzeiro, na Penha, até os momentos mais complicados de sua vida, tanto dentro quanto fora dos campos.

A obra é fruto de uma parceria com o jornalista Ulisses Neto, que acompanhou Adriano por quatro anos. O Imperador, bastante emocionado, falou sobre o livro durante o evento.

“Acho que todo mundo já sabe da minha vida. Mas, contando a história direitinho, da minha carreira, pela minha família, isso para mim é muito importante. Eu mesmo não estou nem acreditando, um cara que veio da comunidade e hoje está aqui”, disse Adriano.

“O livro não tem a palavra ‘Imperador’ em nenhum momento porque a ideia é, justamente, apresentar o aspecto humano dele. Mas, é claro, é inevitável falar sobre o futebol e tudo que constrói o personagem Adriano”, destacou Ulisses Neto.

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes no evento, que foi realizado em uma livraria. Além do lançamento do livro, Adriano tirou fotos e distribuiu autógrafos. O Imperador é ídolo do Flamengo, da Inter de Milão e também teve uma passagem marcante pela Seleção Brasileira, quando marcou um golaço na decisão da Copa América, diante da Argentina, em 2004.

