Hulk reage xingamentos dos torcedores do Flamengo e manda beijinhos

Momento inusitado ocorreu quando o ídolo atleticano deixava o campo para a entrada de Alisson, no estádio do Maracanã, nesta quarta-feira (13) - (crédito: (Foto: reprodução))

O grande ídolo do Atlético, Hulk, foi alvo dos torcedores do Flamengo no duelo entre as equipes nesta quarta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi mais um reencontro dos rivais após as finais da Copa do Brasil, vencida pelo Rubro-Negro no último domingo. Porém, desta vez, terminou em empate sem gols no Maracanã.

Ao sair de campo durante uma alteração, o camisa 7 do Atlético revidou os xingamentos da torcida do Flamengo, mandando beijinhos. O lance ocorreu aos 24 minutos do segundo tempo, quando Hulk deixou os gramados para a entrada de Alisson.

Leia mais: Adriano Imperador se emociona durante o lançamento de sua biografia no Rio de Janeiro

O empate deixou o Atlético em décimo lugar, com 42 pontos conquistados, distante do grupo que consegue classificação para a próxima Libertadores. Na edição atual da competição, o time mineiro disputará a final com o Botafogo, no dia 30 de novembro, na Argentina.

Antes disso, o foco segue no Brasileirão. No próximo sábado (16), o Galo enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.