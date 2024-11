Vasco pode superar campanha de 2023 já na próxima rodada

Após levar um verdadeiro susto no começo do Brasileirão-2024, com incríveis seis derrotas nas oito primeiras rodadas, o Vasco conseguiu se estabelecer na competição. Assim, poderá até mesmo superar sua campanha de 2023, em que se salvou nos últimos minutos e assegurou a permanência na Série A.

Afinal, a equipe surge na nona colocação, com 43 pontos. No ano passado, terminou o Brasileirão com 45, passando muito perto de um novo rebaixamento. Já neste ano, apesar do susto inicial, o Cruz-Maltino até briga por vaga em competições continentais para 2025.

LEIA MAIS: Vasco já tem o primeiro ‘reforço’ para 2025

Vasco superará campanhas?

Para superar 2023 já na próxima rodada, a 34ª do certame, o Vasco precisa vencer o Inter (quarto colocado), em jogo em São Januário. A partida ocorre na outra quinta-feira (21), às 20h (de Brasília). Caso isto ocorra, chegaria aos 46 e superaria não só 2023, como outras campanhas recentes nos pontos corridos.

Desde que o torneio é disputado em 20 clubes, o Gigante da Colina conseguiu sete vezes superar a marca dos 43 pontos, em 13 participações (excluindo a atual). A melhor campanha? Foi em 2011, quando ficou com o vice-campeonato, com 69 pontos.

No ano seguinte, anotou 58, mas terminou em quinto e não conseguiu vaga para a Libertadores. Nas quatro participações seguintes, foi rebaixado em duas oportunidades (2013 e 2015) e quase caiu em 2018, ficando com 43 pontos. Já em 2017, se superou e ficou na marca dos 56 pontos, encerrando em sétimo e garantindo, assim, vaga na Libertadores de 2018.

Depois, em 2019, terminou na 12ª posição, com 49 pontos. Em 2024, a equipe pode superar tal campanha. Para isso, precisaria fazer mais seis pontos, desde que vença uma partida.

Assim, dependendo da quantidade de pontos que fizer nos cinco jogos finais da temporada, pode conferir sua quarta melhor participação na história dos pontos corridos. Mas, para isso, precisaria vencer todos seus compromissos.

As melhores campanhas (em pontuação) do Vasco nos pontos corridos

2007 – 54 pontos (décimo lugar)

2017 – 56 pontos (sétimo lugar)

2012 – 58 pontos (quinto lugar)

2006 – 59 pontos (sexto lugar)

2011 – 69 pontos (segundo lugar)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.